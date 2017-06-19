Проект программы реновации жилья в Москве подготовит "Развитие города"

МОСКВА, 19 июн — РИА Недвижимость. Контракт на подготовку проекта программы реновации жилья Москвы получило ООО "Научно-проектный центр "Развитие города", сообщается на портале госзакупок.

Компания выиграла тендер столичного департамента градостроительной политики на разработку предложений для формирования адресных программ развития кварталов Москвы, предложив выполнить работы за 47,4 миллиона рублей. В конкурсе также участвовало ООО "Регул", предложившее выполнить контракт за 34,9 миллиона рублей, указывается в материалах портала.

Победителю конкурса предстоит разработать обосновывающие материалы для проекта программы "Реновация жилищного фонда в городе Москве", подготовить обоснование и презентацию по адресным программам развития столичных кварталов, подлежащих реновации, а также подготовить проект программы реновации и ее аналитическое сопровождение.

НПЦ "Развитие города" занимается, согласно информации на его сайте, исследованиями, инжиниринговым и научным сопровождением в сфере строительства и планирования городских территорий. Как говорится в материалах компании, НПЦ уже выступала подрядчиком департамента градостроительной политики Москвы, Москомархитектуры и других столичных и федеральных структур.

Ранее власти Москвы подвели итоги голосования горожан на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг о включении домов из предварительного списка в программу реновации. По данным мэрии, за включение в программу высказались жители 4079 домов (90%).

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. В программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".