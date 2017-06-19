В Москву на неделю придут дожди

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Похолодание и дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в ходе ближайшей рабочей недели, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Первый рабочий день (на неделе) столичный регион проведет в зоне влияния атмосферного фронта атлантического циклона, который станет причиной умеренно теплой – в столице ожидается +19… +21 градус, в Подмосковье будет +17… +22 градуса – но дождливой погоды. Во второй половине дня, по мере отхода фронта, в облачных полях начнут появляться прояснения, вероятность дождей начнет понижаться", — сказал специалист центра, отметив, что большого количества осадков ждать все же не стоит.

По данным погодного центра, во вторник в регион заглянет гребень антициклона, благодаря которому вероятность осадков сократится до минимума, облака поредеют, а выглянувшее солнце прогреет воздух до климатической нормы: в столице 21-23 градуса тепла, по области до +24 градусов.

"В среду очередной атлантический циклон уплотнит облачные поля и вновь возрастет вероятность дождей, что отразится на температурных показателя: в Москве +18… +20 градусов, в Подмосковье +16… +21 градус, в четверг в тыл циклона будут поступать холодные воздушные массы, которые охладят столичный воздух до 17-19 градусов тепла, а в Подмосковье до +14… +19 градусов, вновь не обойдется без дождей", — добавили в "Фобосе".

В пятницу характер метеоусловий существенно не изменится: пройдут кратковременные ливни, а понижение температура продолжится. В мегаполисе +15… +17 градусов, по области 13-17 градусов тепла.

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