"Восточный порт" купит машину-пылесос для уборки угольной пыли в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Угольный стивидор АО "Восточный порт" выделил Находкинскому городскому округу, жители которого жалуются на угольную пыль, 6,3 миллиона рублей на покупку вакуумной подметально-уборочной машины.

О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту президенту страны в ходе "прямой линии" рассказал мальчик Андрей из Находки по видеосвязи. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил, что первый датчик для мониторинга воздуха в Находке установят на этой неделе, стивидоры занимаются устройством систем пылеподавления и пылезащитных экранов.

"На выделенные деньги администрация Находкинского городского округа приобретет вакуумную подметально-уборочную машину "Вихрь" КО-318 на базе "КамАЗ". Уборочная машина может очищать улицы от пыли, песка, щебня и листьев. Она выполняет полный комплекс работ от подметания и загрузки мусора в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации. Техника может работать с влажным и сухим режимом уборки, а при установке дополнительного навесного оборудования машина может выполнять уборку улиц зимой. Согласно технической документации, эффективность уборки достигает 95%", — говорится в сообщении "Восточного порта".

По словам управляющего директора АО "Восточный порт" Анатолия Лазарева, техника будет задействована в поселке Врангель, где живет значительная часть работников "Восточного порта".

Машина-пылесос уже более двух лет используется на территории "Восточного порта", и за это время она доказала свою эффективность, отмечает стивидор.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ организовала проверку в морских портах Находки. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора с 20 июня проведет внеплановые проверки стивидоров Находки.