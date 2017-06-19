"Восточный порт" купит машину-пылесос для уборки угольной пыли в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Угольный стивидор АО "Восточный порт" выделил Находкинскому городскому округу, жители которого жалуются на угольную пыль, 6,3 миллиона рублей на покупку вакуумной подметально-уборочной машины.
"На выделенные деньги администрация Находкинского городского округа приобретет вакуумную подметально-уборочную машину "Вихрь" КО-318 на базе "КамАЗ". Уборочная машина может очищать улицы от пыли, песка, щебня и листьев. Она выполняет полный комплекс работ от подметания и загрузки мусора в бункер до самосвальной выгрузки в местах утилизации. Техника может работать с влажным и сухим режимом уборки, а при установке дополнительного навесного оборудования машина может выполнять уборку улиц зимой. Согласно технической документации, эффективность уборки достигает 95%", — говорится в сообщении "Восточного порта".
Машина-пылесос уже более двух лет используется на территории "Восточного порта", и за это время она доказала свою эффективность, отмечает стивидор.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура по поручению Генпрокуратуры РФ организовала проверку в морских портах Находки. Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора с 20 июня проведет внеплановые проверки стивидоров Находки.