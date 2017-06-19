МЧС эвакуирует в Москву пожаловавшуюся Путину онкобольную

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. МЧС России направило в Мурманск самолет, который доставит на лечение в Москву страдающую онкозаболеванием жительницу Апатит Дарью Старикову, пожаловавшуюся в ходе "прямой линии" президенту РФ Владимиру Путину на проблемы в здравоохранении, сообщили в пресс-службе министерства.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета", — говорится в сообщении.

На борту также находится бригада врачей отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита", которые будут следить за состоянием больной во время полета и оказывать ей необходимую помощь.

Старикова будет проходить лечение в Москве в институте онкологии имени Герцена, отмечается в сообщении.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, у которой диагностировали рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после "прямой линии" Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.