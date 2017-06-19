Березкин пообещал не влиять на редакционную политику РБК

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Владелец Группы ЕСН Григорий Березкин, выкупившей 65% акций и долг РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова, заявил, что не собирается менять команду холдинга и влиять на его редакционную политику.

"Я вообще не собираюсь влиять на редакционную политику. Это такой ящик Пандоры, его один раз откроешь — и потом проблем не оберешься. У людей снижается мотивация, персональная ответственность", — сказал Березкин в интервью газете " Ведомости ".

Он также заявил, что пока не планирует никаких изменений ни в редакции, ни в коммерческой части и постарается сработаться с коллективом.

"В ближайшее время встречусь с редакцией. Ведь мы договорились с Михаилом (Прохоровым), что, пока идет сделка, я с коллективом РБК не общаюсь. Слово я сдержал. Только познакомился на форуме в Петербурге с (соруководителем редакции РБК) Елизаветой Голиковой, но никаких рабочих вопросов мы с ней не обсуждали", — сообщил Березкин.

Он добавил, что из всех сотрудников РБК в ходе оценки актива общался только с генеральным директором холдинга Николаем Молибогом, которому предложил остаться.

Сделка между структурами ЕСН и "Онэксим" уже получила одобрение в ФАС. Ходатайство от "Сотол Проект" предусматривает покупку 65% голосующих акций РБК и 80,463% "РБК Онлайн".

Группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами ("Уяр" и "Сковородино"), 50,5% энерготрейдера "Русэнергосбыт", контролирует "Русэнергоресурс" (поставщик электроэнергии для "Транснефти"). Кроме того, в 2007 году ЕСН купила у "Профмедиа" контрольный пакет издательского дома "Комсомольская правда". При этом ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Год назад источники сообщали газете "Ведомости", что основной акционер ИД – "Балтийская медиа группа" (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro.

РБК – ведущий мультимедийный холдинг России. Компания ведет операционную деятельность в сегментах интернет, телевидения и прессы. РБК – лидер среди новостных и бизнес-медиа, а также в сегменте регистрации доменов и хостинга.