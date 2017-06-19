На Дальнем Востоке запустили службу адаптации старообрядцев

ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке запустило службу адаптации и поддержки старообрядцев, которые переехали или планируют переехать в дальневосточный регион, сообщает Минвостокразвития.
Служба создана по инициативе главы Минвостокразвития Александра Галушки. Планируется, что она обеспечит взаимодействие между старообрядцами, переехавшими или планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Открыт телефон горячей линии 8 800 770 09 82, также можно писать на электронный адрес: NaVostok@hcfe.ru.
По данным министерства, за последние семь лет в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию двух регионов ДФО переселись более 150 старообрядцев из стран Южной Америки, сегодня они являются гражданами РФ.
Ранее сообщалось, что глава Приморья Владимир Миклушевский дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений края и главе Красноармейского района помочь местным староверам с получением "дальневосточного гектара".