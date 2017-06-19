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Общество

На Дальнем Востоке запустили службу адаптации старообрядцев

08:5519.06.2017
(обновлено: 08:57 19.06.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредставители старообрядцев. Архивное фотоПредставители старообрядцев. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ВЛАДИВОСТОК, 19 июн – РИА Новости. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке запустило службу адаптации и поддержки старообрядцев, которые переехали или планируют переехать в дальневосточный регион, сообщает Минвостокразвития.

Верующие перед началом крестного хода вокруг храмов Рогожской старообрядческой слободы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Агентство запустило специализированную линию для приема обращений от староверов со всего мира. Специалисты службы готовы ответить не только на вопросы о том, что делать, чтобы переехать на Дальний Восток, но и по всему спектру вопросов, связанных с жизнью на Дальнем Востоке, получением мер государственной поддержки и юридической помощи и многим другим насущным ежедневным вопросам переехавших старообрядцев", — сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

Служба создана по инициативе главы Минвостокразвития Александра Галушки. Планируется, что она обеспечит взаимодействие между старообрядцами, переехавшими или планирующими переезд на Дальний Восток, и органами власти. Открыт телефон горячей линии 8 800 770 09 82, также можно писать на электронный адрес: NaVostok@hcfe.ru.

Главный храм старообрядческого Успенского монастыря в Черемшанах до революции
© Фото : фото предоставлено пресс-службой РПСЦ
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Практическую помощь на месте с адаптацией переехавшим старообрядцам оказывают два омбудсмена по правам староверов: в Амурской области — бывший мэр города Свободный Роберт Каминский, в Приморье — Федор Крониковский, а также юрист.

По данным министерства, за последние семь лет в рамках реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерации соотечественников, проживающих за рубежом, на территорию двух регионов ДФО переселись более 150 старообрядцев из стран Южной Америки, сегодня они являются гражданами РФ.

Ранее сообщалось, что глава Приморья Владимир Миклушевский дал поручение департаменту земельных и имущественных отношений края и главе Красноармейского района помочь местным староверам с получением "дальневосточного гектара".

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