В Москве пройдет Международный фестиваль фейерверков

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Третий Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19 и 20 августа, в нем примут участие команды из восьми стран, сообщается на сайте столичной мэрии.
Фестиваль пройдет в Братеевском парке, фейерверки будут запускать с 21.00 до 22.45. В соревнованиях примут участие команды из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. По итогам конкурса жюри выберет трех лидеров, которые получат бронзовый, серебряный и золотой кубки.
Днем на фестивале фейерверков запланирована насыщенная программа. Гостей мероприятия ждут выступления звезд российской эстрады, мастер-классы, квесты, встречи с поэтами и актерами, зона спортивных развлечений и многое другое, отмечается в сообщении.