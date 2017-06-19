В Москве пройдет Международный фестиваль фейерверков

Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Третий Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве 19 и 20 августа, в нем примут участие команды из восьми стран, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов — на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Высота фейерверков будет достигать 200 метров", — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в Братеевском парке, фейерверки будут запускать с 21.00 до 22.45. В соревнованиях примут участие команды из России, Австрии, Армении, Бразилии, Китая, Румынии, Хорватии и Японии. По итогам конкурса жюри выберет трех лидеров, которые получат бронзовый, серебряный и золотой кубки.

Днем на фестивале фейерверков запланирована насыщенная программа. Гостей мероприятия ждут выступления звезд российской эстрады, мастер-классы, квесты, встречи с поэтами и актерами, зона спортивных развлечений и многое другое, отмечается в сообщении.