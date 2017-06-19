КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Проверка ситуации жительницы Забайкальского края, которая в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, установила – женщина имеет право на жилье, готовится исковое заявление в суд, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры Анатолий Усков.

Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "прямой линии" в четверг, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году.

Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.

"Проверка пришла к выводу – у женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья. Готовится исковое заявление в суд", — сказал Усков.

При этом в прокуратуре пока не сообщают, имелись ли какие-то нарушения при первоначальном предоставлении жилья.