Жительница сгоревшего села, пожаловавшаяся Путину, имеет право на жилье
КРАСНОЯРСК, 19 июн — РИА Новости. Проверка ситуации жительницы Забайкальского края, которая в ходе "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным пожаловалась, что получила непригодное для проживания жилье после пожаров 2015 года, установила – женщина имеет право на жилье, готовится исковое заявление в суд, сообщил РИА Новости представитель региональной прокуратуры Анатолий Усков.
Жительница Забайкалья Наталья Калинина сообщила в ходе "прямой линии" в четверг, что ее село сгорело при пожарах в апреле 2015 года, власти предоставляли ей жилье, но оно оказалось непригодным для проживания. Владимир Путин пообещал обратить внимание региональных властей и прокуратуры на ситуацию с расходованием средств, выделенных на обеспечение жильем жителей Забайкальского края, потерявших свои дома в результате пожаров в 2015 году.
Прокуратура и СК начали проверку. Губернатор взяла ситуацию на личный контроль, поручив в недельный срок решить проблему.
"Проверка пришла к выводу – у женщины имеется право на предоставление благоустроенного жилья. Готовится исковое заявление в суд", — сказал Усков.
При этом в прокуратуре пока не сообщают, имелись ли какие-то нарушения при первоначальном предоставлении жилья.
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.