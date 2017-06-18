Обратившуюся к Путину онкобольную из Апатитов переведут на лечение в Москву

МУРМАНСК, 18 июн – РИА Новости. Консилиум в Мурманске, в который вошли ведущие онкологи России, принял решение о транспортировке Дарьи Стариковой, обратившейся на "прямую линию" президента с жалобами на ситуацию в региональном здравоохранении, в Институт онкологии имени Герцена в Москве, сообщил РИА Новости министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

Он сообщил о том, что в минувшие выходные состоялись два консилиума с участием ведущих онкологов России, специалистов Минздрава РФ и регионального министерства здравоохранения.

"По результатам консилиума и распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой было принято решение о транспортировке в понедельник Дарьи Стариковой в институт онкологии имени Герцена, где будет приниматься решение о дальнейшем лечении", — сообщил Перетрухин.

В ходе "прямой линии" к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, у которой диагностировали рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено.

Сразу после "прямой линии" Дарья Старикова оказалась в реанимации районной больницы, откуда в пятницу была переведена в областную больницу в Мурманске.