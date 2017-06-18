Задержанная в КНДР российская яхта прибыла во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Российская яхта Katalexa, задержанная по ошибке северокорейскими пограничниками и освобожденная в субботу, прибыла во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель Приморской федерации парусного спорта.

Яхта с тремя членами экипажа на борту была задержана судном КНДР в четверг в северо-западной части Японского моря. По словам генерального консула РФ в северокорейском Чондине (Чхончжине) Юрия Бочкарева, в КНДР по ошибке приняли яхту за браконьерскую шхуну. В субботу судно выпустили из порта Раджин.

"Яхта Katalexa прибыла во Владивосток", — сказал агентству представитель Приморской федерации парусного спорта.