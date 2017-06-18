Путин объяснил, почему россияне не видят работу муниципалитетов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не все проблемы в стране решаются ручным управлением.

"Многие хотят использовать эту возможность донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, которые пока не решили свои проблемы", — сказал президент в интервью телеканалу НТВ по итогам прямой линии.

"А ведь огромное количество людей, они все-таки живут, и у них что-то получается, а это обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я уже не сказал бы, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается", — добавил Путин.

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом состоялась 15 июня и длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.