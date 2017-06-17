На пост секретаря Общественной палаты выдвинули одного кандидата

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Единственным кандидатом на пост секретаря Общественной палаты РФ шестого состава стал журналист и общественный деятель Валерий Фадеев, сообщил РИА Новости член совета старейшин ОП РФ Игорь Шпектор.

"Прошло заседание старейшин. Оно было очень эффективным, продолжалось достаточно продолжительно. Секретарем Общественной палаты единогласно был предложен Фадеев", — сказал Шпектор РИА Новости в субботу. Он добавил, что совет старейшин не видел смысла выдвигать других кандидатов на этот пост.

Секретарь Общественной палаты шестого состава будет избран на пленарном заседании, которое состоится в понедельник, 19 июня. Согласно процедуре, кандидатов на пост главы палаты выдвигает совет старейшин ОП РФ, в который входят девять старейших общественников нового состава палаты. Секретарь ОП может быть избран открытым или тайным голосованием по решению членов ОП, секретарь будет считаться избранным, если за него проголосуют более половины от общего числа членов палаты.