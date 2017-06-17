В рамках реновации на месте пустырей разобьют парки, заявил Собянин

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Народные парки появятся на месте пустырей и промзон в рамках программы реновации, сообщил в ходе форума в Мосгордуме мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы должны посмотреть вокруг зон реновации, максимально вовлечь в общественное пространство пустыри, промзоны, создавая на них дополнительные народные парки, которых мы полсотни создаем каждый год с учетом мнения горожан. Мы должны смотреть всю территорию, включая и те дома, которые не вошли в программу, посмотреть, что можно улучшить", — сказал Собянин.

По его словам, благодаря этому удастся улучшить экологическую ситуацию в городе, в том числе и за счет озеленения.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.