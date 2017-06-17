Московская ОП заявила об отсутствии нарушений при голосовании по реновации

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. При голосовании по программе реновации в Москве на "Активном гражданине" все голоса были учтены верно, семь ошибок зафиксировали при голосовании в МФЦ, все они были исправлены, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков на 8-м московском гражданском форуме в субботу.

"В "Активном гражданине" не было выявлено ни одного случая ошибочного учета голоса за все время голосования… В МФЦ голоса считали люди, людям свойственно ошибаться. В итоге было выявлено семь ошибочных учета голосов. В каждом случае, когда мы получали сигнал о том, что его голос не так учли в МФЦ, выезжали представители общественного штаба и на месте разбирались – да, действительно, оператор ошибся. Все они были скорректированы", — сказал Ремчуков.

Голосование по вопросу включения в программу реновации, завершившееся 15 июня, проводилось на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования)".

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.