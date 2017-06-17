Московская ОП заявила об отсутствии нарушений при голосовании по реновации

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. При голосовании по программе реновации в Москве на "Активном гражданине" все голоса были учтены верно, семь ошибок зафиксировали при голосовании в МФЦ, все они были исправлены, заявил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков на 8-м московском гражданском форуме в субботу.
Голосование по вопросу включения в программу реновации, завершившееся 15 июня, проводилось на портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах госуслуг. Согласно данным мэрии, "за" высказались жители 4079 домов, "против" (где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации) — 276. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования)".
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.