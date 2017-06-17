МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Все государственные программы Москвы, в том числе в области здравоохранения, образования, социальной сферы, необходимо скорректировать с учетом реализации программы реновации в городе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на VIII московском гражданском форуме в субботу.

Ранее градоначальник заявил о необходимости скорректировать госпрограмму в области транспорта из-за реновации.

"Чтобы это была не какая-то отдельная космическая программа, а была тканью повседневной нашей работы. Поэтому я и прошу своих коллег, все государственные программы города Москвы должны быть скорректированы с учетом реновации, иметь свои разделы и системно, а не клочками, решать те проблемы, которые мы сегодня обозначили и назвали и приняли решение решать их. Не просто говорить, а решать", — сказал он.

При этом Собянин напомнил, что в городе уже на протяжении многих лет решается вопрос с детскими садами, проведены реформы здравоохранения и образования.