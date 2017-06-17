Собянин рассказал о разработке стандартов отделки домов в рамках реновации

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новые стандарты по благоустройству и отделке домов, попавших в программу реновации, будут разработаны в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума в Мосгордуме.

"Что касается стандартов, я согласен с вами, такие стандарты необходимо выработать, речь идёт о благоустройстве, и об отделке, и о наборе материалов для конструктива домов. Такие стандарты будут приняты", — сказал Собянин в ответ на предложения председателя комиссии Общественной палаты Москвы по градостроительной политике, архитектуре и строительству Петра Кудрявцева.

"По закону мы не имеем права ни сносить, ни реконструировать, памятники архитектуры, мы можем только реставрировать. Здесь придумывать нечего, такие памятники охраняются федеральным законом, за нарушение которого следует уголовная ответственность. Ни о каком сносе таких домов речи не идёт, речь идёт о переселении людей и последующей реставрации домов", — добавил мэр.

Что касается исторических градообразующих объектов, которые не являются ни выявленными памятниками, ни памятниками культуры, но несут исторический заряд, к ним нужно подходить индивидуально, заметил Собянин. "То, что можно сохранить, необходимо сохранить. Спешка здесь не нужна. Надо в оптимальные сроки рассмотреть и по каждому дому принять оптимальное решение", — заявил мэр.

Кудрявцев в свою очередь рассказал, что в Архнадзор представили более 300 памятников, многие из них являются лицом города. "Очень многие из них находятся в крайне плохом состоянии и требуют как минимум глубокого ремонта. Большинство жителей этих объектов голосуют о включении в программу реновации. Нам кажется, надо поставить мораторий на их снос и сформировать рабочую группу с департаментом культурного наследия, общественными организациями, Архнадзором и членами Общественной палаты, чтобы внимательно проанализировать ситуацию и выявить памятники, которые стоит оставить, и найти правовые формы для дальнейшего сохранения и реставрации. Это может занять полтора-два месяца", — предложил Кудрявцев.

По его словам, также нужны дополнительные гарантии, связанные с благоустройством. "Имеет смысл издать отдельные правила благоустройства для зон реновации", — сказал Кудрявцев. По его мнению, необходимо создать серьезные стандарты в области отделки помещений, а также создать шоу-румы в зонах реновации, чтобы люди могли понять, куда они переезжают.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.