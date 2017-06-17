Собянин рассказал о разработке стандартов отделки домов в рамках реновации

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Новые стандарты по благоустройству и отделке домов, попавших в программу реновации, будут разработаны в Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума в Мосгордуме.
"По закону мы не имеем права ни сносить, ни реконструировать, памятники архитектуры, мы можем только реставрировать. Здесь придумывать нечего, такие памятники охраняются федеральным законом, за нарушение которого следует уголовная ответственность. Ни о каком сносе таких домов речи не идёт, речь идёт о переселении людей и последующей реставрации домов", — добавил мэр.
Что касается исторических градообразующих объектов, которые не являются ни выявленными памятниками, ни памятниками культуры, но несут исторический заряд, к ним нужно подходить индивидуально, заметил Собянин. "То, что можно сохранить, необходимо сохранить. Спешка здесь не нужна. Надо в оптимальные сроки рассмотреть и по каждому дому принять оптимальное решение", — заявил мэр.
Кудрявцев в свою очередь рассказал, что в Архнадзор представили более 300 памятников, многие из них являются лицом города. "Очень многие из них находятся в крайне плохом состоянии и требуют как минимум глубокого ремонта. Большинство жителей этих объектов голосуют о включении в программу реновации. Нам кажется, надо поставить мораторий на их снос и сформировать рабочую группу с департаментом культурного наследия, общественными организациями, Архнадзором и членами Общественной палаты, чтобы внимательно проанализировать ситуацию и выявить памятники, которые стоит оставить, и найти правовые формы для дальнейшего сохранения и реставрации. Это может занять полтора-два месяца", — предложил Кудрявцев.
По его словам, также нужны дополнительные гарантии, связанные с благоустройством. "Имеет смысл издать отдельные правила благоустройства для зон реновации", — сказал Кудрявцев. По его мнению, необходимо создать серьезные стандарты в области отделки помещений, а также создать шоу-румы в зонах реновации, чтобы люди могли понять, куда они переезжают.
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.