Жители 6% домов в Москве проголосовали против включения в план реновации

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Жители порядка 6% домов в Москве проголосовали против включения в программу реновации, сообщил в ходе форума в Мосгордуме глава Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.
Он отметил беспрецедентный масштаб голосования жителей. "Для 12-миллионного города этот опыт уникальный. В голосовании принимали участия жители 4546 домов. Это примерно 15% всех домов исторических жителей Москвы, в которых имеются 338,5 тысячи квартир. Всего были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир или 71%. Это больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия", — подчеркнул Ремчуков.
По его словам, из более 4,5 тысячи домов в 99% домов (4490 квартир) проголосовало свыше 50% квартир, фактически состоялось легитимное собрание собственников и нанимателей.
"Мы выявили невероятно высокий уровень поддержки программы. За включение дома а программу реновации проголосовали жители 4079 домов или 90% от общего числа домов. Эта цифра говорит о точности программы", — сказал Ремчуков.
Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, завершена верификация пользователей и подсчет голосов в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы".
Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.