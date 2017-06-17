Жители 6% домов в Москве проголосовали против включения в план реновации

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Жители порядка 6% домов в Москве проголосовали против включения в программу реновации, сообщил в ходе форума в Мосгордуме глава Общественной палаты столицы Константин Ремчуков.

"Жители 276 домов (6%) проголосовали против включения в эту программу. Там более двух третей проголосовали против включения в программу. В 4% домов за включение высказалось от 40 до 60% жителей, там драматическая ситуация, мнения разделились", — сказал Ремчуков.

Он отметил беспрецедентный масштаб голосования жителей. "Для 12-миллионного города этот опыт уникальный. В голосовании принимали участия жители 4546 домов. Это примерно 15% всех домов исторических жителей Москвы, в которых имеются 338,5 тысячи квартир. Всего были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир или 71%. Это больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия", — подчеркнул Ремчуков.

По его словам, из более 4,5 тысячи домов в 99% домов (4490 квартир) проголосовало свыше 50% квартир, фактически состоялось легитимное собрание собственников и нанимателей.

"Мы выявили невероятно высокий уровень поддержки программы. За включение дома а программу реновации проголосовали жители 4079 домов или 90% от общего числа домов. Эта цифра говорит о точности программы", — сказал Ремчуков.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, завершена верификация пользователей и подсчет голосов в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы".

"Итоги голосования по проекту программы реновации в проекте "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" подведены. За высказались жители 4079 домов, против — 276, где более трети квартир проголосовало против участия дома в программе реновации. В 184 доме мнения разделились. Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тысячи квартир (71% квартир в домах, включенных в перечень для голосования)", — говорится в сообщении.

Власти Москвы 2 мая опубликовали перечень из 4566 пятиэтажек, по которым пройдет голосование о включении их в программу реновации жилья. В перечень вошли дома, расположенные в 85 районах старой Москвы и 6 поселениях на присоединённых территориях. При этом 40 районов старой Москвы и 15 поселений новой в список не вошли. В окончательный вариант программы может попасть меньшее число московских "хрущевок" — в нее включат только те дома, где жители двух третей квартир проголосуют за реновацию. При формировании списка учитывалось техническое состояние дома и мнение его жителей в рамках предварительного опроса.

Законопроект о реновации принят Госдумой в третьем чтении 14 июня. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, при реализации программы права москвичей не будут ущемлены, а полученные ими новые квартиры будут на 25-35% по своей рыночной стоимости дороже того жилья, которое сносится. Мэр также отметил, что дома будут выводиться из эксплуатации только после подписания всеми жильцами актов приема-передачи квартир. В законе о реновации жилья Собянин предложил гарантировать выдачу жильцам новой квартиры в том же районе и с отделкой, предусмотреть норму о замене предмета ипотеки с прежними условиями, а также закрепить оказание помощи при переезде нуждающимся. Он также предлагает предусмотреть право владельцев неприватизированных квартир выбирать между получением нового жилья в собственность или по социальному найму.