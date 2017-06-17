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Общество

В Думе предлагают сделать третье воскресенье июня Днем отца

13:3217.06.2017
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© Fotolia / Romolo TavaniМужчина передает растение ребенку. Архивное фотоМужчина передает растение ребенку. Архивное фото
© Fotolia / Romolo Tavani

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует в ближайшие дни внести на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить День отца официальным праздником в России и сделать в этот день бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, сообщил РИА Новости сам парламентарий.

Большинство россиян поддерживают идею сделать День отца официальным праздником. А как считаете вы?
Результаты
Большинство россиян поддерживают идею сделать День отца официальным праздником. А как считаете вы?

  • 19.2%

    Давно пора

  • 16.8%

    Поддерживаю, но тогда нужно отмечать и День матери

  • 34.7%

    Для выражения любви и благодарности родителям не нужны специальные дни

  • 29.2%

    У нас в стране и так достаточно праздников
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Поправки предлагается внести в статью 112 Трудового кодекса "Нерабочие и праздничные дни".

"День отца в России давно заслуживает признания в качестве официального праздника, поскольку этот праздник способствует укреплению семейных отношений и повышает статус отцовства в обществе. Он должен стать одним из наиболее важных праздников в России, повышающих мужскую самооценку", — сказал Чернышов.

Он также предложил сделать в День отца бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, вне зависимости, являются они на момент праздника отцами или нет. "Это поможет укрепить семейные связи, когда мужчины будут торопиться домой к своим семьям, детям, близким. Погулять, отдохнуть, сходить в кино, провести день в парке, на детской площадке и так далее — вот как отлично было бы отпраздновать День отца. В третье воскресенье июня. Отличный праздник, мужчинам нужна такая поддержка хотя бы раз в год", — подчеркнул депутат.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости, большинство россиян (62%) считают важным, чтобы День отца был утвержден как официальный праздник. Говоря о том, когда День отца должен быть установлен, 30% выразили мнение, что это не имеет значения; 16% заявили, что празднование должно быть в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира; еще 16% выразили мнение, что День отца следует праздновать в последнее воскресенье октября, дате, приближенной ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10-11 июня среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью 1,2 тысячи респондентов. Как сообщается, для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

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