Депутата Госдумы Грищенко похоронят в Саратове 19 июня

САРАТОВ, 17 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Похороны бывшего главы Саратова, депутата Госдумы от "Единой России" Олега Грищенко состоятся 19 июня в Саратове, сообщила РИА Новости в субботу начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова.

Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что Грищенко скончался в субботу в возрасте 50 лет после продолжительной болезни.

"По имеющейся информации, похороны будут в понедельник (19 июня) в Саратове", — сказала собеседница агентства.

Врио губернатора области Валерий Радаев, председатель областной думы Владимир Капкаев, спикер саратовской гордумы Виктор Малетин, члены облправительства и депутаты областной и городской дум, а также региональное отделение "Единой России" выразили соболезнования семье Грищенко.

"Ушел из жизни яркий, неординарный человек, посвятивший себя созидательному труду на благо Саратовской области. Человек-лидер, он добивался успехов во всем, за что бы ни брался… Многие годы Олег Васильевич занимал пост главы областного центра… Он всегда был открыт для общения с людьми. Благополучие Саратовской области было в центре внимания Грищенко", — отмечается в сообщении.