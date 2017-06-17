Более семи тысяч пострадавших от паводка на Ставрополье получили выплаты

Местная жительница во время демонстрации ущерба, нанесенного паводком, в Ставропольском крае

Местная жительница во время демонстрации ущерба, нанесенного паводком, в Ставропольском крае

ПЯТИГОРСК, 17 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Более 7 тысяч пострадавших от майского паводка на Ставрополье получили компенсации из поступивших в регион федеральных средств, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" в ответ на жалобу жительницы села Краснокумского поручил Генпрокуратуре проверить, куда пошли деньги, выделенные федеральными властями на помощь пострадавшим от паводка жителям Ставропольского края, и переадресовал этот вопрос губернатору региона Владимиру Владимирову. Тот заявил, что деньги пока не поступили. Вечером 15 июня в регион поступил первый федеральный транш в размере 281,2 миллиона рублей. Федеральные выплаты ставропольцам, пострадавшим от ЧС, начались 16 июня.

"По состоянию на 11.00 мск субботы помощь в размере 10 тысяч рублей получили 7,484 тысячи человека", — говорится в сообщении.

В целом из федерального бюджета на выплату компенсаций пострадавшим от майского паводка выделено 937,5 миллиона рублей.

От майского паводка, вызванного рекордными за последние 50 лет дождями, в Ставропольском крае пострадали 28 населенных пунктов.