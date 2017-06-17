Умер депутат Госдумы Олег Грищенко

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Грищенко скончался 17 июня на 51 году жизни, сообщили в управлении Госдумы по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"17 июня после продолжительной болезни на 51 году жизни скончался депутат Государственной Думы Олег Грищенко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он был депутатом Саратовской областной думы третьего созыва, исполнял обязанности мэра города, а в сентябре 2016 года был избран депутатом Госдумы седьмого созыва, где работал в комитете по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного", — сообщают в управлении.