Глава СПЧ считает, что закон о митингах нужно исправлять

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил мнение, что российский закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" содержит ошибки и нуждается в исправлении.

"Что касается самого закона (о митингах — ред.), то закон, конечно, нуждается в исправлении. В нем очень много ошибок", — сказал Федотов в Москве в пятницу в ходе заседания рабочей группы "Гражданское общество" германо-российского форума "Петербургский диалог", сопредседателем которой он является.

"В законе говорится, что не нужно согласовывать с местными властями пикет и собрание, если они проводятся одним участником. Я могу себе представить пикет, который проводится одним участником, а вот собрание, которое проводится одним участником, я себе представить не могу. Пытался, фантазии не хватает", — привел пример глава СПЧ.

Говоря о публичной активности и недавних протестных акциях в России, он отметил, что СПЧ внимательно занимается этой темой. Совет, в частности, направлял своих наблюдателей на оппозиционные митинги, которые проходили в разных городах страны 26 марта и 12 июня.

"И мы сейчас собираем информацию со всех регионов, где в эти числа были какие-то протестные акции. Кстати говоря, во многих регионах они были согласованы с властями, и никаких проблем там не возникло. В связи с чем мы постоянно подчёркиваем, что лучшее средство борьбы с несанкционированными публичными мероприятиями — санкционировать эти публичные мероприятия", — подчеркнул Федотов.

Он пояснил, что на согласованных публичных мероприятиях обычно не происходит никаких неприятностей ни у тех, кто выходит, чтобы выразить свой протест, ни у тех, кто оказался там случайно. А вот в месте недавней несогласованной акции на Тверской оказалось много людей, которые совершенно никакого отношения к протестам не имели, но оказались в результате в отделах полиции, утверждает правозащитник.

Он также напомнил о подготовке советом специального доклада президенту, в котором правозащитники проанализируют материалы о событиях на акциях 26 марта и 12 июня. При подготовке доклада СПЧ будет опираться на материалы, полученные практически из всех регионов России, отметил глава совета.

"Соответствующие запросы уже направлены, соответствующие ответы уже поступают. Так что работа в этом направлении ведётся", — добавил Федотов.