Мигранты стали меньше беспокоить москвичей, заявил Собянин

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мигранты стали меньше беспокоить москвичей, что связано с легализацией работы большинства приезжих, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Эта тема была в топе у нас. Занимала первое-второе место — о беспокойстве граждан засильем мигрантов и так далее. Сегодня эта тема занимает шестое-седьмое место, а то и восьмое место", — сказал мэр.

Он пояснил, что теперь большинство мигрантов работают легально, имеют удостоверения, систематично проходят медицинские осмотры, платят налоги.

"Эти налоги приличные — это около 12-14 миллиардов в год, очень большой объём. Раньше мы получали ноль", — отметил градоначальник.