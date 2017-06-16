Эсеры готовят проект об уголовном наказании за фальшивые судмедэкспертизы

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. "Справедливая Россия" разрабатывает законопроект, вводящий уголовную ответственность для судмедэкспертов за осознанную подтасовку результатов проводимой ими экспертизы, сообщил РИА Новости лидер фракции Сергей Миронов.

Согласно данным ГУ МВД, 23 апреля в подмосковной Балашихе местная жительница, управляя иномаркой, нарушила правила и сбила шестилетнего мальчика, ребенок скончался на месте. По результатам экспертизы было установлено, что "в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта, которая соответствует сильной степени опьянения". В четверг стало известно, что тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы.

Как сообщает пресс-служба "Справедливой России", отец ребенка обратился к Миронову после данного инцидента. Лидер эсеров взял данное дело на контроль: написал запрос начальнику главного управления МВД России по Московской области Виктору Паукову для возбуждения уголовного дела, а также запросил повторную экспертизу.

"Оспорить результаты такой экспертизы очень сложно, даже если это удается, "ошибка" экспертов никак не карается. А значит, они могут так "ошибаться" и впредь, поэтому фракция разрабатывает законодательную инициативу, ужесточающую ответственность судмедэкспертов до уголовной за свою работу, предусматривающую наказание за ошибки, которые подчас полностью извращают ход следствия", — сообщил Миронов.

По его мнению, это вопиющий случай, который показывает, до какого абсурда может доходить "подтасовка доказательств в случаях, когда расследование контролируется чьей-то рукой".