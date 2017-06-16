Жители села Краснокумское рассказали о переменах после жалоб Путину

16:4016.06.2017
(обновлено: 16:42 16.06.2017)
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ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости, Маргарита Савельева. Пострадавшие от паводка жители села Краснокумское в Ставрополье рассказали РИА Новости, что после жалобы президенту страны в ходе "прямой линии" компенсационные выплаты начали поступать на их банковские счета, в селе также работает комиссия по оценке ущерба.
В четверг жительница села Краснокумское Георгиевского района Валентина Саковская в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что на счет жаловавшейся женщины в четверг переведены 60 тысяч рублей.
"Деньги пришли вчера на сберегательную книжку, точное время в банке уточнить не смогли. Я получила утром 60 тысяч рублей. По жилищному сертификату я пока ожидаю, должен быть такой же квадратуры, пока ждем. На каждого прописанного по 10 тысяч рублей мы в итоге получили", — рассказала РИА Новости Саковская.
Пенсионерка Таисия Шевченко рассказала, что в четверг сотрудники местной администрации вписали ее в список тех, кто еще не получил компенсации. "Я была первая записана, и прямо через полтора часа пришли деньги — 20 тысяч, на меня и сына. Вода (во время паводка) зашла в подвал, дом, сказали, добротный, ничего не будет, хотя я с этой стороны посмотрела, кухня рвется", — отметила она.
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.
Житель села Сергей Грибов в свою очередь рассказал, что получил 40 тысяч рублей, хотя в доме проживает пять человек.
"Да, благодаря Владимиру Путину вчера перечислили 40 тысяч, хотя пять человек живут. Про пятого пойду разбираться в администрацию, почему на него не пришли. Вода (во время паводка) поднялась на 90 сантиметров на первом этаже, ничего не успели поднять, все плавало", — объяснил мужчина.
Пострадавшей от паводка Раисе Штурлак власти пообещали, что в ближайшее время в ее дом придет комиссия, которая оценит ущерб. Компенсацию она уже получила. "Сказали, будет комиссия, посмотрят, будет ли сертификат, или ремонт, или что-то. 20 тысяч перевели сегодня на карточку, больше ничего пока не было", — рассказала жительница.
Однако встречаются и те, кто пока компенсацию не получил. "Деньги еще не получила. Вчера прибежала на собрание, сегодня сын заехал в МФЦ, никаких списков нет, ничего нет", — заявила местная жительница Тамара Сенькова.
В свою очередь в администрации Георгиевского района РИА Новости подчеркнули, что с выплатами "все нормально".
Как сообщила представитель ООО "Архитектурно-планировочное бюро", в селе работает комиссия по оценке ущерба. "Я приехала на обследование по заявлению пострадавшей. Я сейчас делаю фотографии, оцениваю внешний вид дома, а также внутри, какие дефекты происходят. Привожу на работу, обрабатываем, считаем по таблице, где указаны какие проценты, какой объем, мы высчитываем", — сказала она.