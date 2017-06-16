Жители села Краснокумское рассказали о переменах после жалоб Путину

ПЯТИГОРСК, 16 июн – РИА Новости, Маргарита Савельева. Пострадавшие от паводка жители села Краснокумское в Ставрополье рассказали РИА Новости, что после жалобы президенту страны в ходе "прямой линии" компенсационные выплаты начали поступать на их банковские счета, в селе также работает комиссия по оценке ущерба.

В четверг жительница села Краснокумское Георгиевского района Валентина Саковская в ходе "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что так и не получила положенной компенсации, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить. Губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что на счет жаловавшейся женщины в четверг переведены 60 тысяч рублей.

"Деньги пришли вчера на сберегательную книжку, точное время в банке уточнить не смогли. Я получила утром 60 тысяч рублей. По жилищному сертификату я пока ожидаю, должен быть такой же квадратуры, пока ждем. На каждого прописанного по 10 тысяч рублей мы в итоге получили", — рассказала РИА Новости Саковская.

Пенсионерка Таисия Шевченко рассказала, что в четверг сотрудники местной администрации вписали ее в список тех, кто еще не получил компенсации. "Я была первая записана, и прямо через полтора часа пришли деньги — 20 тысяч, на меня и сына. Вода (во время паводка) зашла в подвал, дом, сказали, добротный, ничего не будет, хотя я с этой стороны посмотрела, кухня рвется", — отметила она.

Житель села Сергей Грибов в свою очередь рассказал, что получил 40 тысяч рублей, хотя в доме проживает пять человек.

"Да, благодаря Владимиру Путину вчера перечислили 40 тысяч, хотя пять человек живут. Про пятого пойду разбираться в администрацию, почему на него не пришли. Вода (во время паводка) поднялась на 90 сантиметров на первом этаже, ничего не успели поднять, все плавало", — объяснил мужчина.

Пострадавшей от паводка Раисе Штурлак власти пообещали, что в ближайшее время в ее дом придет комиссия, которая оценит ущерб. Компенсацию она уже получила. "Сказали, будет комиссия, посмотрят, будет ли сертификат, или ремонт, или что-то. 20 тысяч перевели сегодня на карточку, больше ничего пока не было", — рассказала жительница.

Однако встречаются и те, кто пока компенсацию не получил. "Деньги еще не получила. Вчера прибежала на собрание, сегодня сын заехал в МФЦ, никаких списков нет, ничего нет", — заявила местная жительница Тамара Сенькова.

В свою очередь в администрации Георгиевского района РИА Новости подчеркнули, что с выплатами "все нормально".

Как сообщила представитель ООО "Архитектурно-планировочное бюро", в селе работает комиссия по оценке ущерба. "Я приехала на обследование по заявлению пострадавшей. Я сейчас делаю фотографии, оцениваю внешний вид дома, а также внутри, какие дефекты происходят. Привожу на работу, обрабатываем, считаем по таблице, где указаны какие проценты, какой объем, мы высчитываем", — сказала она.