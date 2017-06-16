Шувалов рассказал, что может привести к сокращению рабочей недели

АСТАНА, 16 июн – РИА Новости. Развитие технологий не приведет к росту безработицы, более вероятно сокращение длительности рабочей недели, притом не только на материалом производстве, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Последствия современных технологий еще только предстоит в полной мере оценить. Пессимисты подчеркивают риски массовой безработицы, неравенства и потрясений в результате удешевления труда в новой экономике. Наиболее мрачные прогнозы говорят о неизбежности бунта машин против человечества по сценарию "Терминатора". Оптимисты же ожидают того, что общество сможет преодолеть все эти вызовы более успешно, чем при предыдущем изменении технологического уклада столетней давности", — сказал Шувалов в ходе выступления на Астанинском экономическом форуме.

Он отметил, что "знания социально-экономической истории дают достаточно оснований, чтобы быть, как минимум, умеренным оптимистом". "Человечество сейчас живет в наиболее благополучном периоде своей истории, а стремительное рождение технологий создает возможности для дальнейшего роста", — сказал Шувалов.

По его словам, "наиболее явным образом технологический прогресс будет влиять на состояние рынка труда, произойдут серьезные трансформации в системе профессий".

"Технологии и связанный с ними рост производительности труда совсем необязательно приведут к росту безработицы. Более вероятно, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели не только на материальном производстве, но и так называемых "белых воротничков", которые сейчас зачастую живут в условиях ненормированного рабочего времени", — считает вице-премьер.