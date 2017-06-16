Пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Ставрополья

ПЯТИГОРСК/МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, что после "прямой линии" с президентом он и его напарник Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову с вопросом о ситуации в селе Краснокумское, жительница которой пожаловалась на невыплату компенсаций.

Ранее пранкеры Вован и Лексус опубликовали на YouTube файл, где, по их утверждению, они разговаривают с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым. Собеседник пранкеров рассказал, что компенсации пострадавшим выплачиваются, и заявил, что федеральные деньги в Ставропольский край не приходили, а президента ввели в заблуждение.

"Это у нас уже добрая традиция после линии президента обзванивать "прославившихся" чиновников. У губернатора Ставрополья решили спросить по поводу его отношения к жалобе жителей села. Однако Владимиров даже не сразу понял, по какой теме ему звонят. Затем же заявил, что все это похоже на провокацию. Нам хотелось бы порекомендовать губернатору больше работать на благо людей, и тогда подобных жалоб или "провокаций" станет в разы меньше", — сказал РИА Новости Кузнецов.

В пресс-службе губернатора розыгрыш комментировать не стали. "Мы отказываемся от комментариев", — сказали в пресс-службе.

В четверг жительница села Краснокумское Валентина Саковская в ходе "прямой линии" рассказала президенту, что не получила положенной компенсации после паводка, а за подготовку справок для признания ее пострадавшей органы власти и МФЦ просят платить деньги. После этого в СМИ появилась информация, что губернатор Владимиров написал заявление об отставке, однако власти региона это опровергли.

Губернатор вечером в четверг прибыл в Краснокумское, где ответил на вопросы местных жителей. Также он сообщил, что деньги Саковской были переведены перед общением с главой государства, а средства из федерального бюджета все еще не получены.