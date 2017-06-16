В Крыму завершили строительство ЖД-арки через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Строители моста через Керченский пролив завершили сборку одной из двух железнодорожных арок на крымском участке строительства, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

"Мостостроители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Теперь арочный пролет предстоит дооборудовать эксплуатационными элементами и подготовить к монтажу в проектное положение – на фарватерные опоры", — сообщили в инфоцентре.

"Сборка арки продолжалась год. Общий вес арочного пролета сейчас превышает 5,8 тысячи тонн. Осталось завершить работы по обустройству арки элементами эксплуатации, покрыть металлоконструкции антикоррозийной краской и подготовить к перевозке и монтажу на фарватерные опоры", — сказал представитель заказчика, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков.

Протяженность каждого арочного пролета – 227 метров. После установки на фарватерные опоры они обеспечат беспрепятственный пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от воды. Высота арок – 45 метров. Арка будет окрашена в белый цвет и будет визуально ярче других конструкций моста. Такая мера принята в том числе для безопасности судоходства и воздухоплавания в регионе, рассказал заместитель гендиректора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

Одновременно на керченской площадке продолжается укрупнительная сборка арочного пролета под автодорожную часть. Арка собрана почти на 80%, отметил Новиков. Железнодорожный арочный пролет тяжелее автодорожного более чем на 1 тысячу тонн – он представляет собой комбинацию из пролетного строения со сквозными главными фермами и аркой.

На пролетах к моменту монтажа арок (август-сентябрь 2017 года) будет установлена судовая сигнализация, сообщили строители. Арочные пролеты будут перевезены и смонтированы на фарватерные опоры поочередно – сначала по железнодорожной части, затем – по автодорожной.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.