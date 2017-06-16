Прямую линию с Путиным посмотрели почти полтора миллиона москвичей

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Около полутора миллионов москвичей посмотрели программу "Прямая линия с Владимиром Путиным", трансляцию которой в четверг вели Первый канал, "Россия 1", "Россия 24" и "Москва 24", свидетельствуют предварительные данные исследовательской компании Mediascope.

Согласно предварительным данным исследования, всего на четырех каналах прямую линию посмотрели 1,426 миллиона москвичей старше 4 лет. Почти равная аудитория пришлась на Первый канал (657 тысяч человек) и "Россию 1" (613 тысяч). На "России 24" программу посмотрели чуть больше 118 тысяч, а на "Москве 24" — 36 тысяч человек.

Пятнадцатая по счету прямая линия с президентом длилась почти 4 часа, за это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов. В ходе прямой линии Путин в числе прочего заявил, что главными задачами в следующем президентском цикле являются обеспечение роста доходов россиян и избавление от нищеты. Президент также пообещал вернуться к вопросу об индексации материнского капитала и к вопросу об индексации зарплат бюджетникам (с 1 января 2018 года).

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