Обратившуюся к Путину онкобольную жительницу Апатитов госпитализировали

МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Жительница Апатитов Мурманской области Дарья Старикова, которая обратилась к президенту Владимиру Путину в ходе "прямой линии" с жалобами на проблемы в здравоохранении, попала в реанимацию, сообщил журналистам главный врач Кировско-Апатитской ЦРБ Юрий Ширяев.

Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии, обратилась к президенту в ходе "прямой линии". При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину и из-за этого время для лечения было упущено. При этом, по ее словам, в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. Путин в ответ заявил, что необходимо достроить новую больницу в Апатитах, либо восстановить старую.

После окончания прямой линии пресс-служба СК РФ сообщила, что следователи начали проверку по обращению жительницы города Апатиты по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи.

"Вчера (в четверг) Даша поступила по экстренным показаниям к нам в больницу, помещена в реанимацию, стабилизирована и сегодня машиной санавиации отправлена в областную больницу Мурманска", — сказал Ширяев.

Он добавил, что состояние девушки сейчас стабильное. Что касается возбужденного дела по статье "Халатность", то главврач отметил, что не может дать комментариев до окончания проверки. "СК возбудил дело, все документы изъяты", — отметил главврач.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая приехала в Апатиты с рабочей поездкой, встретилась с тетей Дарьи Любовью Тулуповой, которая помогает девушке воспитывать шестилетнюю дочь.

"Сейчас готовятся документы для отправки ее (Дарьи) в одну из лучших клиник, чтобы оказать ей помощь", — сообщила губернатор. Ковтун также пообещала оказать семье Дарьи всю необходимую поддержку.