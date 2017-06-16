БАЛАШИХА (Московская область), 16 июн — РИА Новости. Законодательство о легальном обороте оружия нуждается в ужесточении, это одна из задач Росгвардии, сообщил журналистам первый заместитель директора ведомства Сергей Меликов.

"Есть такая необходимость, это одна из задач Росгвардии, об этом президент РФ сказал еще при объявлении указа о создании Росгвардии… Но поскольку это связано с оказанием услуг населению, то топорно и неадекватно эту работу проводить нельзя, потому что существуют соответствующие нормативные документы, которыми мы должны на сегодняшний день руководствоваться и очень аккуратно вносить изменения", — сказал Меликов.

Он пояснил, что такая работа уже ведется.