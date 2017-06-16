Школьник из Югры рассказал, как жизнь подготовила его к вопросу Путину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн — РИА Новости. Школьник из Нефтеюганска (ХМАО) Данила Прилепа, спросивший президента Владимира Путина во время "Прямой линии" о борьбе с коррупцией, рассказал РИА Новости о своей семье и жизни, которая, как он заявил во время эфира, подготовила его для этого вопроса.

Финалист всероссийской инженерной олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа во время "Прямой линии" спросил Путина, как он решает проблему с коррумпированными чиновниками. Прилепа высказал мнение, что домашний арест подозреваемых в коррупционных преступлениях не дает результатов, при этом проблема задевает большую часть населения страны. Он также добавил, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа медленно продвигается очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД.

По словам молодого человека, в этой ситуации оказалась и его семья. Президент уточнил, подготовил юноша заранее свой вопрос или кто-то ему рекомендовал? Прилепа ответил, что для этого вопроса его подготовила жизнь. Его быстрый ответ вызвал смех и аплодисменты в зале.

"Отец отработал примерно 20 лет в органах внутренних дел, после чего вышел на пенсию, так как в органах был "настоящий дурдом", по его собственным словам. Он по-прежнему находится в списках очередности по предоставлению выплаты на приобретение жилья", — рассказал Данила РИА Новости.

По информации на сайте администрации Нефтеюганска, семья юноши в качестве льготной категории с 2013 года претендует также на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Региональное законодательство позволяет выплачивать денежную субсидию в случае, если семья при наступлении очереди отказывается от земли. По словам Данилы, городские власти "еще ничего не предоставляли".

При этом школьник отрицательно ответил на вопрос о том, сталкивался ли он лично с фактами коррупции, добавив также, что ответ президента во время "Прямой линии" его не удовлетворил. "Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики ", — заявил юноша.

Данила Прилепа осенью идет в 10 класс, а после окончания школы, по его словам, хотел бы стать пилотом военной авиации.

Подробнее об общении Владимира Путина с россиянами в прямом эфире читайте в справке РИА Новости >>