Школьник из Югры рассказал, как жизнь подготовила его к вопросу Путину

11:5416.06.2017
(обновлено: 12:06 16.06.2017)
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн — РИА Новости. Школьник из Нефтеюганска (ХМАО) Данила Прилепа, спросивший президента Владимира Путина во время "Прямой линии" о борьбе с коррупцией, рассказал РИА Новости о своей семье и жизни, которая, как он заявил во время эфира, подготовила его для этого вопроса.
Финалист всероссийской инженерной олимпиады из Нефтеюганска Данила Прилепа во время "Прямой линии" спросил Путина, как он решает проблему с коррумпированными чиновниками. Прилепа высказал мнение, что домашний арест подозреваемых в коррупционных преступлениях не дает результатов, при этом проблема задевает большую часть населения страны. Он также добавил, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа медленно продвигается очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД.
По словам молодого человека, в этой ситуации оказалась и его семья. Президент уточнил, подготовил юноша заранее свой вопрос или кто-то ему рекомендовал? Прилепа ответил, что для этого вопроса его подготовила жизнь. Его быстрый ответ вызвал смех и аплодисменты в зале.
"Отец отработал примерно 20 лет в органах внутренних дел, после чего вышел на пенсию, так как в органах был "настоящий дурдом", по его собственным словам. Он по-прежнему находится в списках очередности по предоставлению выплаты на приобретение жилья", — рассказал Данила РИА Новости.
По информации на сайте администрации Нефтеюганска, семья юноши в качестве льготной категории с 2013 года претендует также на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Региональное законодательство позволяет выплачивать денежную субсидию в случае, если семья при наступлении очереди отказывается от земли. По словам Данилы, городские власти "еще ничего не предоставляли".
При этом школьник отрицательно ответил на вопрос о том, сталкивался ли он лично с фактами коррупции, добавив также, что ответ президента во время "Прямой линии" его не удовлетворил. "Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики ", — заявил юноша.
Данила Прилепа осенью идет в 10 класс, а после окончания школы, по его словам, хотел бы стать пилотом военной авиации.
Подробнее об общении Владимира Путина с россиянами в прямом эфире читайте в справке РИА Новости >>
Президент России в пятнадцатый раз отвечает на вопросы россиян в рамках программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".
За два часа до начала эфира сотрудники сall-центра приняли почти 1,9 миллиона обращений граждан, которые хотели задать свой вопрос президенту.
Большинство граждан, чтобы оставить обращение, звонили в сall-центр, 370 тысяч вопросов поступили через смс, еще 280 тысяч были оставлены пользователями в социальных сетях.
Президент уверен в важности проведения прямых линий с гражданами России. По словам главы государства, подобный формат общения не только помогает решать какие-то социальные проблемы на местах, но и позволяет властям понять, что больше всего беспокоит россиян на данный момент.
Согласно опросу Фонда "Общественное мнение", три четверти россиян (74%) отметили необходимость проведения прямой линии с президентом России, при этом 57% опрошенных уверены, что ее проведение влияет на положение дел в стране.
Прямая линия началась с обсуждения темы экономического кризиса. Президент отметил, что, согласно имеющимся объективным данным, рецессия в российской экономике преодолена.
Говоря об экономических проблемах, глава государства отметил снижение доходов россиян. По его словам, существующая структура экономики определяет низкую производительность труда. "Если мы не будем ее повышать, то тогда не будет и новых рабочих мест, тогда не будут повышаться доходы. Это ключевая вещь", - сказал президент.
В ходе прямой линии президент отметил, что санкции хоть и повлияли на состояние российской экономики, однако более важной проблемой стало падение цен на нефть, газ и металлургическую промышленность.
В ходе прямой линии Путин напомнил, что, по оценкам ООН, Россия потеряла от санкций 50-52 миллиарда долларов, а те, кто их ввели, - 100 миллиардов долларов.
Во время прямой линии житель Владивостока пожаловался президенту о сложностях, которые возникают при получении "дальневосточного гектара". Глава государства пообещал изучить этот вопрос и разобраться с кадастровыми проблемами.
Президент России в ходе прямой линии рассказал и о причинах назначений новых губернаторов. По словам главы государства, в каких-то регионах губернаторы сами "поставили вопрос о том, чтобы использовали их на других участках работы". "Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен, и поэтому инициировали этот процесс", — отметил Путин.