В России хотят ограничить движение грузовиков ночью и в выходные

КАЗАНЬ, 16 июн – РИА Новости, Ирина Дурницына. Ограничение движения грузовиков в ночное время и в выходные может быть введено на дорогах РФ, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

"Такой опыт есть в странах Европы: в Германии, например. Надо детально проанализировать. Мне кажется, что на сегодняшнем этапе такая мера не очень своевременна, потому что у нас в полной мере не работает система по учету труда и отдыха водителей", — сказал Старовойт журналистам.

А в целом, по его мнению, необходимо интегрировать российское законодательство с европейским.

"В дальнейшем рано или поздно мы к этому придём — в ночное время и в выходные дни, возможно, надо будет ограничить движение большегрузного транспорта. Но это не относится к продуктам питания и товарам первой необходимости, которые требуют срочной доставки до потребителя", — отметил Старовойт.

Глава Росавтодора напомнил, что агентство реализует в настоящее время концепцию развития объектов дорожного сервиса на федеральной сети, в рамках которой дорожники, малый бизнес, регионы должны предоставить комфортные условия для отдыха водителей, технического обслуживания автомобилей, заправки и т.д.

"Мы только второй год реализуем эту концепцию. Ещё есть здесь куда двигаться", — заметил он.