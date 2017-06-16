Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В выходные в столичном регионе потеплеет, но местами все равно могут пройти кратковременные дожди, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".
По данным "Фобоса", в субботу потеплеет еще больше, но среднесуточная температура все равно будет немного ниже климатической нормы, во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Ожидается переменная облачность, ночью воздух в Москве прогреется до 9-11 градусов тепла, днем ожидается +18… +20 градусов.
"В воскресенье на погоду будет оказывать влияние антициклон с запада, температура вернется в рамки климатической нормы. Воздух в дневные часы прогреется до +22… +24 градусов, но все равно местами возможны локальные кратковременные дожди", — добавили в погодном центре.