Володин предложил обсудить с россиянами клятву для получения гражданства

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил привлечь российских граждан к обсуждению текста присяги при вступлении в гражданство РФ.
Рассмотреть вопрос о введении присяги при вступлении в гражданство РФ предложил депутатам Госдумы президент России Владимир Путин. Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что созданная рабочая группа подготовит текст присяги в виде поправки к законопроекту об отзыве решений о предоставлении гражданства РФ для террористов и экстремистов. Законопроект должен быть принят до конца июля.
Накануне на расширенном заседании рабочей группы по подготовке текста присяги для вступающих в гражданство РФ были утверждены шесть принципов, которые лягут в основу текста присяги: лаконичность, торжественность, личный характер, добровольность и публичность, при этом сама присяга должна быть завершающим этапом вступления в гражданство.