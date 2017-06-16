Социологи выяснили, какие телеканалы россияне смотрят чаще всего

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Почти половина россиян (48%) заявили, что чаще всего они смотрят Первый канал и "Россию 1", свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Вместе с тем, 34% признались, что чаще всего смотрят НТВ, 19% — ТНТ.

Согласно опросу, 62% опрошенных смотрят телевизор каждый день, 11% — 3-5 раз в неделю. Уточняется, что 8% опрошенных отметили, что не смотрят телевизионные программы.

Чаще всего россияне смотрят новости (54%), 49% ответили, что предпочитают художественные фильмы, 27% — развлекательные программы и документальные фильмы. В первую очередь люди смотрят телевизионные программы, чтобы ориентироваться в текущих событиях в нашей стране (48%), 28% заявили, что они таким образом отдыхают и приятно проводят время. Для 23% россиян просмотр телевизора направлен на понимание актуальных проблем страны и общества, 20% благодаря ТВ расширяют кругозор и развивают ум.

Добавляется, что у 45% опрошенных новостная информация на телевидении редко вызывает недоверие и сомнения, однако 22% сказали, что такое случается часто. Почти 60% опрошенных заявили, что исключают для себя возможность отказаться от телевидения в пользу других источников информации и развлечений, 29% отметили, что такую возможность допускают.

Опрос проводился 4 июня в 104 населенных пунктах среди 1,5 тысячи респондентов.