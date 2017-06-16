В Москве усилят контроль за парковками во время Кубка конфедераций

Флаги с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017 на площади перед Курским вокзалом в Москве. Архивное фот

Флаги с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017 на площади перед Курским вокзалом в Москве. Архивное фот

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Контроль за соблюдением правил парковки усилят в российской столице во время матчей Кубка конфедераций по футболу, сообщили в пресс-службе администратора московского парковочного пространства в пятницу.

"Для того чтобы обеспечить безопасность болельщиков и гостей города, контроль за соблюдением правил парковки в период проведения матчей Кубка конфедераций-2017 в Москве будет усилен. При этом особое внимание будет уделяться улично-дорожной сети рядом со стадионом "Открытие Арена", — говорится в сообщении.

Автомобилистов призывают выбирать места для парковки, учитывая перекрытия и ограничения, и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать помех для передвижения болельщиков и туристов.

"Во время проведения матчей в столице ожидается большое количество гостей, в том числе из других стран. Мы надеемся на сознательность автомобилистов и просим особенно внимательно выбирать места для парковки, соблюдать ПДД. Это важно, в первую очередь, для гарантии безопасности пешеходов и других участников дорожного движения", — цитирует пресс-служба генерального директора АМПП Александра Гривняка.

В АМПП также напомнили, что парковка в день проведения первого матча, который пройдет в воскресенье, 18 июня, будет бесплатной.

В Москве на стадионе "Спартака" пройдут 4 матча: 18 июня (Камерун-Чили), 21 июля (Россия-Португалия), 25 июня (Чили-Австралия) и 2 июля (за третье место).