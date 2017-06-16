Для центра "Космонавтика и авиация" подготовили 67 первых экспонатов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Для центра "Космонавтика и авиация", который в 2018 году откроется на ВДНХ, привезут экспонаты с 27 предприятий ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса, сообщается на портале правительства Москвы. Первые 67 объектов уже почти готовы к отправке.

Среди экспонатов полноразмерный макет орбитальной станции "Мир", советский беспилотный орбитальный ракетоплан (БОР-4), жидкостные ракетные двигатели, космический аппарат "ГЛОНАСС-К", открытая спутниковая платформа "Экспресс-1000" и многие другие образцы техники.

Монтаж выставки начнется в третьем квартале 2017 года. К этому времени в музей перевезут порядка 120 основных экспонатов. Ракетно-космическая техника потребует особых условий для перевозки. На ВДНХ экспонаты планируется доставлять в ночное время на низкорамной грузовой технике в сопровождении машин ДПС.