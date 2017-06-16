Власти Москвы готовят механизм доплаты за квадратные метры в ходе реновации

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Механизм доплаты за квадратные метры для москвичей, чье жилье попало в программу реновации, будет разработан в скором времени, сообщил в эфире телеканала НТВ заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Госдума 14 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о реновации, предусматривающий снос ветхих пятиэтажек в Москве. Согласно тексту закона, в программу войдут дома не выше девяти этажей, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Также в этот список могут быть включены "многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома".

"Мэром дано поручение к моменту выхода закона подготовить предложение о том, какой будет механизм доплаты. Мы совершенно точно его разработаем. В течение определенного месяца мы выпустим его как постановление, и люди будут знать, в каких условиях они могут доплатить. Мы гарантируем, что люди получат квартиры не меньше по площади и по количеству комнат", — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что не ожидает проблем с количеством необходимой инфраструктуры при переселении жителей.

"У нас не будет большого притока жителей. Реальный прирост населения за последние годы — 40-50 тысяч человек. Это не такой уж большой прирост для 12-миллионного мегаполиса. Проблем по "социалке" и сфере обслуживания мы не видим", — подчеркнул заммэра.

По его словам, 70% новых домов, построенных по программе реновации, будут монолитными. Остальные 30% будут приходиться на улучшенную панель, которая имеет срок эксплуатации 100 лет.

"Мэром поставлена задача сделать уровень отделки квартир комфорт-класса", — напомнил Хуснуллин.

Дома более ветхие планируется сносить в первую очередь, добавил он.

"Новые дома в среднем будут среднеэтажные, это в каждом районе будет определяться индивидуально. Мы для себя считаем, что среднеэтажный район будет в пределах 14 этажей. Житель получает квартиры по площади на 30% больше, а первые этажи будут нежилыми, появляются системы сервиса, досуга и так далее", — рассказал заммэра.