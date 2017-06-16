ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июн — РИА Новости. Семья из города Нягани (ХМАО), обратившаяся к президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии с вопросом о расселении вагон-городков, не попадает под эту программу, сообщает пресс-служба местной администрации.

В своем обращении к главе государства женщина, проживающая с семьей в вагончике, построенном еще в конце 1970-х годов, заявила, что программа расселения в городе работает, но сам процесс слишком растянут по времени.

"Это вагон-образование пока не попадает под муниципальную программу, но мы рассмотрим возможность улучшения жилищных условий людей, проживающих там", — приводит пресс-служба слова мэра Нягани Ивана Ямашева.

Он также отметил, что в конце 80-х и в 90-е годы эти вагон-городки фактически были брошены предприятиями, и муниципалитетам данную нагрузку пришлось взять на себя. "Это и содержание проездов, уборка мусора, подача воды и электричества и так далее. Поэтому такая проблема сложилась. Где-то эту проблему в Югре уже смогли решить, где-то решают до сих пор по разным причинам", — добавил глава Нягани.

Ранее сообщалось, что в 2012 году в муниципалитетах была запущена программа ликвидации балочных массивов, направленная на расселение жителей вагон-городков. На ее реализацию за пять лет было выделено около 5 миллиардов рублей. В настоящее время, по данным регионального правительства, в Нягани ожидают очереди на расселение почти 3 тысячи человек, при этом, как уточнили в мэрии, к 2020 году удастся ликвидировать лишь немногим более половины вагончиков.

"На расселение всех балков в Нягани необходимо порядка 2 миллиардов рублей", — резюмировали в местной администрации.

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