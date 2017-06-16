МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Большинство россиян (62%) считают важным, чтобы День отца был утвержден как официальный праздник, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно приведенным данным, 37% опрошенных полностью согласны с тем, чтобы День отца утвердили как официальный праздник, еще 25% респондентов "скорее согласны" с этой идеей. Против официального установления Дня отца высказались 36% опрошенных россиян.

Говоря о том, когда День отца должен быть установлен, 30% выразили мнение, что это не имеет значения; 16% заявили, что празднование должно быть в третье воскресенье июня, как в большинстве стран мира; еще 16% выразили мнение, что День отца следует праздновать в последнее воскресенье октября, дате, приближенной ко дню рождения многодетного князя Дмитрия Донского.

Основным значением празднования таких праздников, как День отца, День матери и День семьи, любви и верности россияне назвали тот факт, что в эти дни люди задумываются о семейных ценностях (44%); 39% опрошенных считают, что подобные праздники являются прекрасным поводом провести время всей семьей; 36% респондентов считают, что в эти дни люди имеют возможность выразить благодарность своим близким за заботу. Согласно данным ВЦИОМ, 14% опрошенных придерживают противоположного мнения, заявив, что не видят значимости этих праздников в жизни семьи.

"Продвижение семейных ценностей, формирование на этапе социализации у молодежи ролевой модели ответственного родительства (в том числе "ответственного отцовства") – важные задачи, решение которых позволит обеспечить гармоничное воспитание подрастающего поколения. Традиция празднования Дня отца (независимо от того, признан этот праздник официально или нет) способствует акцентированию внимания на особом влиянии, оказываемом отцами на процесс становления личности, повышению их социального статуса в обществе", — приводятся слова директора по исследованиям ВЦИОМ Елены Михайловой.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10-11 июня среди россиян старше 18 лет путем телефонного интервью 1,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.