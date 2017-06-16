Роспотребнадзор нашел уже 8,6 тысячи нарушений в детских лагерях

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора при проверках в 2017 году выявили в детских оздоровительных лагерях 8,6 тысячи нарушений, которые, в частности, касались организации питания и размещения детей, сообщается на сайте ведомства.

В марте генпрокурор РФ Юрий Чайка говорил, что российские прокуроры по итогам минувшего года выявили 20 тысяч нарушений в сфере организации детского отдыха и добились возбуждения 132 уголовных дел.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий (в 2017 году) было выявлено 8,6 тысячи нарушений санитарно-эпидемиологических требований, касавшихся организации питания, размещения детей, материально-технического оборудования оздоровительных учреждений и нарушений при контроле за организацией водоснабжения. Специалисты Роспотребнадзора контролируют устранение нарушений", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в рамках первой оздоровительной смены свою работу начали около 39 тысяч учреждений, в которые заехали более 2,7 миллиона детей. Как отмечается, из 290 учреждений, которые не были готовы к летней оздоровительной смене, не открылись только пять лагерей. При этом 39 учреждений открылись позже намеченного срока.

Сообщается также, что специалисты ведомства провели 8,5 тысячи плановых и внеплановых проверок соблюдения требований к условиям отдыха и оздоровления детей.

Специалисты установили факты организованного отдыха 340 детей в пяти несанкционированных оздоровительных учреждениях, не входящих в региональные реестры и начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора в Тульской, Кемеровской областях, Чувашии и двух в Крыму. Деятельность всех оздоровительных организаций, начавших работу без уведомления органов Роспотребнадзора, приостановлена.