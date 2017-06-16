Песков прокомментировал обращения оппозиции к Путину на "прямой линии"

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в рамках подготовки к "Прямой линии с Владимиром Путиным" среди миллионов обращений не нашел конструктивных предложений главе государства со стороны оппозиции.

"Мы говорим о миллионах обращений, есть сотни таких выпадов, эскапад в отношении президента, но практически нет оппозиционных обращений", — сказал Песков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Песков также пояснил, что значит оппозиционное обращение.

"Вот вы делаете то-то в отношении детских пособий, я с вами не согласен и считаю, что это надо делать так, и если бы я был на вашем месте, я проводил бы вот такую политику. Вот это была бы оппозиция Путину", — сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, президент готов общаться с конструктивной оппозицией и "воспринимать их как своих визави". "Но, к сожалению, таких конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел", — заявил Песков.