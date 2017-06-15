Самарские власти прокомментировали вопрос Путину о лишении ветеранов льгот

САМАРА, 15 июн — РИА Новости. В Самарской области были введены критерии нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий граждан, в том числе для ветеранов труда, при этом, выплаты для тех, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей, сохранились, сообщил РИА Новости руководитель департамента информационной политики правительства региона Илья Чернышев.

Президент РФ Владимир Путин в конце "Прямой линии" зачитал самостоятельно отобранный им вопрос о том, что губернатор Самарской области Николай Меркушкин лишает ветеранов федеральных пособий.

"В 2017 году с учетом возможностей бюджета Самарской области принято решение о введении критериев нуждаемости при предоставлении мер соцподдержки для отдельных категорий, в том числе для ветеранов труда. Хочу подчеркнуть, что выплаты сохранились для тех ветеранов труда, чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей", — сказал Чернышев, комментируя вопрос адресованный президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии" о том, что самарских ветеранов лишили льгот.

Федеральный закон, предоставляющий право регионам устанавливать критерии нуждаемости при решении вопросов соцподдержки был принят в 2015 году. По информации правительства региона, это решение позволило перераспределить средства на усиление поддержки остро нуждающимся – людям, оказавшимся за чертой бедности или в трудной жизненной ситуации. Как отметил Илья Чернышев, 19,5 тысяч рублей — это 2,5 величины прожиточного минимума пенсионера. По его словам, принятый в Самарской области уровень – один из самых высоких в стране, в некоторых регионах эта планка находится на уровне единицы.

Как сообщили в правительстве Самарской области, за счет освободившихся средств размер социального пособия малоимущим был увеличен почти в 3,5 раза. По данным областных властей, была проиндексирована выплата приемным и опекаемым детям и замещающим родителям, опекунам, до 50% был увеличен размер компенсации за коммунальные услуги многодетным семьям и введена новая единовременная выплата выпускникам-сиротам.

В региональном правительстве подчеркнули, что расходы на содержание органов власти сократились на два миллиарда рублей, была снижена зарплата чиновников на 10%, сокращается правительственный автопарк, ликвидируются вакансии.

Ранее сообщалось, что самарская губернская дума по инициативе правительства региона внесла поправки в областное законодательство, исключающие из числа получателей ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) работающих ветеранов Великой Отечественной войны и труда, а также ветеранов, чья пенсия превышает 19,5 тысячи рублей. После вступления в силу поправок выплаты лишатся 38% от общего числа льготников — 175 тысяч человек. Предполагаемая экономия областного бюджета должна составить 792,3 миллиона рублей.

Отмена льгот вызвала широкий общественный резонанс в Самарской области. В Самаре и Тольятти прошло несколько митингов и марш против отмены льготы для пенсионеров. Один из организаторов марша пенсионеров в Самаре депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев был задержан полицией и оштрафован судом.