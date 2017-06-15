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Общество

"По ком звонит телефон". Первые итоги "Прямой линии" с президентом

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (224)
20:1315.06.2017
(обновлено: 20:30 15.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Во время "Прямой линии" Владимир Путин пообещал отреагировать на просьбы россиян. Не дожидаясь поручений сверху, местные власти и ответственные органы уже начали работать по многочисленным обращениям и жалобам. Результат не заставил себя ждать.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин четыре часа отвечал на вопросы о политике, экономике и личной жизни

Главный по дорогам

После того, как житель Краснодара пожаловался президенту на катастрофическое состояние дорог в городе, областное правительство оперативно приступило к ремонту и пообещало завершить обустройство упомянутой в эфире улицы Новороссийской к концу года.

Космическая свалка

На "заметную из космоса" свалку в Балашихе тоже нашли управу. Посмотреть на нее приехал губернатор Подмосковья. По завершении экскурсии он пообещал форсировать строительство мусороперерабатывающего комплекса в Орехово-Зуево, благодаря которому грандиозный полигон можно будет ликвидировать уже в 2019 году.

© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Екатерина Широкова Полигон Кучино в Балашихе
© Фото : группа вКонтакте Полигон Кучино/Екатерина Широкова
Полигон Кучино в Балашихе

Компенсация за компенсацию

Пострадавшая от паводка жительница Ставрополья после разговора с президентом получила полагающуюся ей компенсацию: женщине перечислили на карту 60 тысяч рублей. Ситуацией  заинтересовались следователи. Сейчас прокуратура проверяет сотрудников МФЦ, требовавших с жительницы села Краснокумское денег за оформление документов.

© РИА Новости / Маргарита СавельеваСело Краснокумское, Ставропольский край. 15 июня 2017
© РИА Новости / Маргарита Савельева
Село Краснокумское, Ставропольский край. 15 июня 2017

Помощь будет

Жалоба 24-летней Дарьи Стариковой из Апатитов, у которой местные врачи долго не могли диагностировать рак, также не осталась без ответа. СК завел дело о халатности в отношении сотрудников медучреждения, где она проходила лечение, а градообразующее предприятие "Фосагро" пообещало оплатить девушке лечение в любой клинике, где ей смогут помочь. Разобраться с ситуацией пообещала и губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Расселяй и властвуй

В Ижевске прокуратура проверит местных чиновников, назначивших расселение аварийного дома на 2029 год. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов рассказал, что "большая работа по исправлению ситуации" уже идет, а в ближайшее время достойное жилье получат 16 семей.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Прямая линия" с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж

Проблемы с ликвидацией ветхого жилья коснулись и ХМАО. Так, внимание следователей привлек "вагон-городок" в Нягани, упомянутый в "Прямой линии". В ведомстве заявили, что он "не предназначен для проживания в северных условиях", а программа по расселению жителей слишком затянута.

В среднем по региону

Власти Иркутской области после обращения молодого педагога, живущего на 16 тысяч рублей, намерены ознакомиться с зарплатами учителей. В местном министерстве образования пообещали "провести проверку в рамках полномочий" и исправить недочеты. Чиновники. однако, заявили, что в регионе преподаватели получают в среднем 32 тысячи.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкТрансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Омске. 15 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным" в Омске. 15 июня 2017

Извините, лекарств нет

В Орловской области следователи разберутся с перебоями в обеспечении инвалидов льготными лекарствами. Местная жительница рассказала президенту, что пыталась решить этот вопрос через губернатора, однако безрезультатно. Российский лидер, со своей стороны, пообещал проработать эту проблему с региональными властями.

Позовите землемера

Прокуратура Приморья занялась проблемой кадастрового учета земли в районах, выделенных под "дальневосточный гектар". Ведомство активизировалось после того, как местный житель пожаловался президенту на излишнюю сложность оформления участков. В Росреестре пояснили, что проблемы при подаче заявок возникают из-за недостатка сведений о границах наделов.

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