Пользователи "Одноклассников" задали Путину около 300 тысяч вопросов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пользователи одной из крупнейших в РФ соцсетей "Одноклассники" (ОК) задали около 300 тысяч вопросов к "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, говорится в сообщении компании.

Пятнадцатая "прямая линия" Путина длилась 4 часа. За это время глава государства ответил на 70 с лишним вопросов.

"В социальную сеть было загружено 279,676 тысячи текстовых вопросов к президенту и 2,069 тысячи видеообращений", — уточняется в сообщении соцсети.

Компания отмечает, что жители России могли также выйти на связь со студией "прямой линии" с помощью стримингового приложения OK Live. Для этого нужно было создать стрим и ожидать ответа редактора трансляции. Два вопроса попали в прямой эфир с главой государства.

"За время "прямой линии" пользователи OK Live создали 12 тысяч стримов с хэштегом #прямаялиния, и два вопроса попали в прямой эфир с Владимиром Путиным. Андрей Боль из Находки задал вопрос об угольной пыли и экологическом состоянии порта, а жительница Орла Клавдия Старцева, инвалид 1-й группы, спросила об обеспечении лекарствами федеральных льготников", — говорится в сообщении.

Также в "Одноклассниках" состоялась трансляция "прямой линии" – ее посмотрели 2 миллионов человек.