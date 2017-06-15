Единые тарифы на ЖКУ в Подмосковье планируют ввести до конца 2018 года

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Единые тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье могут быть введены до конца 2018 года, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова.

"Работа по введению единых тарифов на коммунальные услуги ведется в 23 муниципалитетах — полностью завершить эту работу планируется к концу 2018 года. На данный момент в 45 образованиях региона уже действуют единые тарифы для населения", — приводятся в сообщении, опубликованном на сайте Мособлдумы, слова Ушаковой.

Переход к единым тарифам может привести к их снижению в отдельных муниципалитетах. По данным комитета, по итогам года тарифы были снижены в 11 муниципалитетах, еще в 5 муниципалитетах — стабилизировались.

По словам Ушаковой, на протяжении трех лет рост платы за коммунальные услуги в Подмосковье стабильно ниже уровня инфляции. Так, по состоянию на 1 июля 2015 года инфляция составляла 15,5%, а рост платы за ЖКУ — 8,3%, в 2016 году 7,1% — уровень инфляции и 3,78% — рост тарифов, на 1 июля 2017 года будет 4,7% и 4% соответственно. Электроснабжение подорожает на 4,8%, водоснабжение — на 3,8%, тепловая энергия — на 3,6%, газоснабжение — на 3,9%.

В платеже за ЖКХ-услуги 73% приходится на оплату коммунальных услуг и 27% — на жилищные (включая капремонт). Размер платы за коммунальные услуги подлежит госрегулированию.

Размер платы за жилищные услуги не подлежит госрегулированию (определяется лишь минимальный размер взноса). Он определяется собственниками жилых помещений на общем собрании в зависимости от особенностей и характеристик дома.