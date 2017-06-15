Врач-онколог прокомментировал ситуацию с больной раком жительницей Апатитов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Нельзя раньше времени обвинять в невнимательности врачей, не диагностировавших вовремя онкологическое заболевание у девушки из Мурманской области, это могло быть скрытое течение болезни, нужна тщательная врачебная экспертиза этой ситуации, заявил РИА Новости замдиректора Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии Российского онкологического научного центра имени Блохина Владимир Поляков.

В четверг в ходе прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратилась Дарья Старикова из города Апатиты в Мурманской области, которой поставили диагноз "рак четвертой стадии". По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз", лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. После окончания прямой линии пресс-служба СК РФ сообщила, что следователи начали проверку по обращению жительницы города Апатиты по вопросу ненадлежащего оказания медицинской помощи. Позднее следователи возбудили в отношении врачей дело по статье "халатность".

"Надо знать, какие обследования были сделаны, какие сроки, как это долго продолжалось. Если все это было быстро, это одно дело. Если люди несколько месяцев тянули с этой диагностикой, тоже надо понять, почему это происходило, факторов может быть масса, необязательно, что это невнимание врачей, просто скрытое течение заболевания, бессимптомное до какого-то периода", — сказал РИА Новости Поляков.

Как отметил собеседник агентства, ошибочные диагнозы при онкологической патологии нередки. По его словам, прежде чем делать какие-то выводы, нужно изучить историю болезни девушки.

"С этим надо серьезно разбираться, должна быть экспертиза врачебная, историю болезни надо послать на экспертизу прежде всего, а после этого обвинять или оправдывать тех докторов, которые этим занимались. До этого ни ругать, ни оправдывать нельзя", — добавил Поляков.

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