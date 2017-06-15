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Общество

Эксперты прокомментировали заявление Путина об учебниках в школах

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2017 (220)
19:1215.06.2017
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Школьные учебники нуждаются в постоянном обновлении, особенно — материалы по истории, однако для продления службы пособий можно было бы публиковать их обновленные версии в интернете, что сэкономило бы средства образовательных учреждений, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ученица в классе перед началом единого государственного экзамена по математике в школе №168 в Новосибирске. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эксперт отметил разницу в преподавании истории в российских регионах

В четверг директор школы из села Краснополка Ульяновской области во время "прямой линии" рассказал президенту, что некоторые учебники не вырабатывают свой ресурс за пять лет и поинтересовался, нельзя ли продлевать срок их эксплуатации. Владимир Путин сказал, что по некоторым дисциплинам срок эксплуатации учебника можно продлевать, но для некоторых других учебников это не имеет смысла. Кроме того, был поднят вопрос об отсутствии в России единого образовательного пространства, что создает дополнительные проблемы для обучения школьников. Президент заявил, что подумать об использовании опыта СССР, когда в школах действовал единый базовый учебник, можно.

Как отметил доктор исторических наук, первый проректор-проректор по учебной работе РГГУ, директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов, история современной России и ее внешняя политика в частности очень стремительны, и эти части учебников постоянно приходится дописывать, поэтому здесь срок в пять лет даже слишком длительный для обновления учебных материалов.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Школьные учебники в России должны выдавать бесплатно, заявил Путин

"Сейчас в большой степени школы начинают использовать электронное или цифровое содержание в интернете. И даже если школьник или учитель используют бумажный учебник, то все равно те или иные дополнения, источники информации, какие-то иллюстрации, вещи, связанные именно с регионом, где изучают скажем ту же историю, надо искать в интернете. Поэтому большой беды не будет, если издательства, скажем, которые желают обновить учебник, но школа его почему-то его не приобрела, разместит в интернете правильную современную версию с указанием страниц, которые нужно проходить по новой версии учебника. Такая возможность есть", — сказал РИА Новости директор Института образовательной информатики, профессор МГУ Алексей Семенов.

Он пояснил, что учебники сегодня отнюдь не дешевые, поэтому если 90% печатного бумажного текста учебника годятся, то вполне реально в 10% использовать информацию, опубликованную в интернете. По его мнению, вряд ли из учебников даже по самым сложным и спорным периодам истории ХХ века нужно убирать половину содержания, тем более что это покажет несерьезное отношение к ученым, которые были авторами старых учебников. "Все претензии, которые были, касались нескольких фраз, а изложение большинства исторических фактов — никто в них не сомневается", — добавил он.

Курсанты Севастопольского президентского кадетского училища смотрят трансляцию Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Василий Батанов
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Путин: образовательное пространство в России крепче, чем в других странах

Безбородов отметил, что сводить количество учебников к одному или двум не является самоцелью, хотя их число иногда действительно чрезмерно.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех — основного курса, базового и углубленного, взяв за основу лучшие программы, при этом сократив их общее количество. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов.

"Прямая линия с Владимиром Путиным": интересные вопросы и ключевые заявления — в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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