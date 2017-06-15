МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Госдума отклонила законопроект об ограничении зарплат топ-менеджеров госкорпораций и компаний с государственным участием до уровня среднемесячного денежного вознаграждения президента РФ.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом от "Справедливой России" Олегом Ниловым в феврале 2015 года.

В проекте закона предлагалось установить ограничения по выплатам для руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, а также заключающих трудовой договор членов коллегиальных исполнительных органов государственных или муниципальных учреждений, государственных или муниципальных унитарных предприятий, а также госкомпаний и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или муниципальной собственности. Ежемесячный должностной оклад, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты (за исключением выходных пособий, компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров), указанным категориям граждан, не могут превышать среднемесячное денежное вознаграждение президента РФ.

Также документ устанавливает предельное соотношение зарплат топ-менеджмента к средней зарплате остальных работников (кратность от одного до восьми).

"В результате принятый федеральный закон от 03 июля 2016 года № 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в достаточной мере урегулировал вопросы ограничения оплаты труда руководителей и других руководящих работников с учетом различий в правовом статусе государственных (муниципальных) организаций и в принципах финансового обеспечения их деятельности", — говорится в заключении комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.